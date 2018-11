Cidades Secretário de Segurança diz que polícia já identificou envolvidos no assassinato de Marielle General garantiu que milícia está envolvida no crime e disse acreditar na participação de políticos

O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, informou que a Polícia Civil já identificou alguns dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 março no Rio. "Não podemos ser precipitados. No momento que prende um (criminoso), não prende os demais. Alguns...