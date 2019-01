Vida Urbana Secretário de Saúde garante repasses para OSs Pagamentos estão programados para os dias 15 e 30 deste mês

Na manhã desta sexta-feira (11), o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, garantiu o pagamento de todas as Organizações Sociais (OS) que estão, atualmente, com a prestação de serviços ativa nas unidades de saúde do Estado. De acordo com a nota, os repasses serão feitos nos dias 15 e 30 de janeiro. Segundo Alexandrino, a Secretaria da Faz...