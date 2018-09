Cidades Secretário admite que pode fechar o ano sem elucidar caso Marielle "Crime foi elaborado com cuidado para evitar investigação" afirma o general Richard Nunes

Carioca, o general Richard Nunes está desde fevereiro à frente da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Nesta entrevista, ele revela que vive 24 horas e sete dias por semana os problemas da segurança do estado. Durante pouco mais de uma hora, o general conversou com a equipe de reportagem da Agência Brasil e não descartou a possibilidade de concluir o ano sem a e...