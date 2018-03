Secretária de Saúde afirma que hospitais recusaram disponibilizar 81 vagas de UTI em Goiânia

A secretária Municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrue, declarou que hospitais recusaram oferecer 81 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) entre janeiro e fevereiro deste ano utilizando justificativas "que não são aceitáveis". A informação foi divulgada por ela durante a sessão desta sexta-feira (9) na Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Vereadores de Goiânia.

A secretária relatou que o caso está sendo apurado pelo promotor Eduardo Prego do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Saúde do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Ele já teria chamado representantes dos hospitais para prestar esclarecimento. O Popular tentou contato com o promotor, mas foi informado que ele está em um evento em Brasília e estaria incomunicável por todo o dia.

Na última terça-feira (6), os vereadores que integram a CEI denunciaram à Polícia Civil a morte de pacientes na fila por uma vaga de UTI enquanto havia leitos ociosos. Os parlamentares usaram como base um relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que mostra a quantidade de leitos desocupados diariamente entre agosto de 2016 e agosto de 2017; e outro da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Goiás, referente a 2016.

Em matéria publicada em outubro do ano passado, usando como base o relatório da SES sobre as ocupações dos leitos, O Popular mostrou que em 2016 apenas 36,4% da capacidade dos leitos de UTI em Goiânia foi usada. A reportagem apurou que havia vagas inexistentes e que ainda estavam registradas no Ministério da Saúde, outras que não eram usadas por estarem interditadas e casos em que o lugar era ocupado por pacientes de planos de saúde privados.

Um dos casos citados foi do Hospital Santa Rosa, onde seis leitos de UTI adulta cadastrados não eram exclusivos para pacientes do SUS. Na ocasião, o diretor clínico da unidade, Roberto Helou Rassi, informou que fazia isso por questões de sobrevivência das finanças. Ele afirmou que além das diárias de UTI do SUS serem abaixo do valor de mercado, parte delas não estavam sendo quitadas.