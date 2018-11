Cidades Sarna volta a afligir detentos no Complexo Prisional Problema é recorrente, mas piora no período chuvoso. Superlotação e más condições nas unidades também contribuem para o aumento dos casos

Com a chegada do período chuvoso crescem os episódios de sarna dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia onde estão encarceradas quase 6 mil pessoas em suas cinco unidades, além do Centro de Triagem. O problema é recorrente e tende a piorar em estações de maior umidade. Na Casa de Prisão Provisória (CPP), construída para pouco mais de 700 detentos e hoje abrigand...