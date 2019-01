Vida Urbana Sargento da Rotam de Goiás ferido após capotagem de viatura na BR-040 morre no hospital de Brasília Leandro Caixeta era um dos ocupantes de veículo que capotou na última segunda-feira; ele ficou três dias em estado grave na UTI do Hospital de Base de Brasília, mas não resistiu aos ferimentos

Morreu na manhã desta quinta-feira (31) o sargento da Polícia Militar Leandro Caixeta, que integrava as Rondas Extensivas e Téticas Metropolitanas (Rotam) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O sargento e outro policial ficaram feridos em acidente na BR-040, na noite da última segunda feira (28), quando a viatura que ele comandava capotou. Segundo a corp...