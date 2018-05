Cidades Sargento da PM morre e passageira fica ferida durante tentativa de assalto a ônibus em Luziânia Agente penitenciário reagiu e dois criminosos também morreram

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal morreu durante uma tentativa de assalto, na madrugada desta terça-feira (15), dentro de um ônibus interestadual na BR-040, em Luziânia, no Entorno do DF. Dois assaltantes também morreram e dois passageiros ficaram feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do DF, a dupla de criminosos invadiu o veíc...