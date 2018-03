Saneago divulga prazo para reabastecimento de água em bairros atendidos pelo sistema João Leite

Os bairros prejudicados com o rompimento da adutora da Saneago devem ser reabastecidos ao longo deste domingo (4), informou a Saneago. Em resposta ao POPULAR, a Companhia afirmou que 90% dos bairros atendidos pelo sistema João Leite tiveram fornecimento de água normalizado desde a última sexta-feira (2).

As obras para recuperação da adutora no cruzamento da 5ª Avenida com a Avenida Independência foram concluídas e o bombeamento de água retomado. No local, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra) trabalha na recuperação asfáltica.

A adutora de grande porte se rompeu na tarde de quinta-feira (1º) e formou dois grandes chafarizes, um na Avenida Independência, na Vila Nova, e outro dentro da Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaime Câmara, situada na Avenida Vereador José Monteiro, no Setor Negrão de Lima.

A Saneago diz que os rompimentos ocorreram por causa de quedas na rede de energia elétrica.