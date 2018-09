Cidades Saneago adia entrega de interligação entre sistemas de abastecimento público em Goiânia Conexão entre sistemas Mauro Borges e Meia Ponte ficou para o dia 27. Saneago garante que vazão de rio está no mesmo patamar que semana passada. Régua mostra índice menor

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) informou, nesta quarta-feira (12), que vai executar uma manutenção nesta quinta-feira (13), na Estação Elevatória de Água Tratada (ETA) do Meia Ponte, em Goiânia. Com o trabalho, alguns bairros podem ser prejudicados pela falta de água. De acordo com a companhia, o abastecimento nos setores Jaó e Santa Genoveva, na Região Nort...