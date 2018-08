Cidades Saneago aciona polícia após suspeita de furto de água em Goiânia Movimentação de caminhões-pipa chamou a atenção de técnicos no Setor Urias Magalhães

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar uma suposta fraude e furto de água para revenda em Goiânia. O procedimento foi aberto após ação em parceria com a Saneamento de Goiás S/A (Saneago), realizado na tarde de ontem em frente a uma residência no Setor Urias Magalhães.A denúncia partiu da própria Saneago, que desconfiou do tráfego constante de dois caminhõe...