Cidades Saneago é multada por lançar esgoto no Rio Araguaia, em Aruanã Multa diária aplicada pela Secima é de R$ 5 mil; moradores relatam que o episódio tem ocorrido há meses próximo ao principal porto da cidade

A 50 metros do principal porto de Aruanã, no Noroeste goiano, é possível observar que esgoto é despejado sem tratamento no Rio Araguaia por uma manilha perto de banhistas, pescadores e das canoas. Pela ocorrência a Saneamento de Goiás (Saneago) foi multada, na quinta-feira (19), no valor de R$ 5 mil por dia pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, C...