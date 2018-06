Cidades Samu recebe mais seis ambulâncias em Goiânia Veículos possuem estrutura de suporte básico e serão utilizadas no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar

Seis novas ambulâncias foram entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã desta sexta-feira (29), durante mutirão da Prefeitura de Goiânia. Os veículos possuem estrutura de suporte básico e serão utilizadas no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar. Com a entrega das novas unidades, a frota do Samu passa a contar com 13 ambulâncias de sup...