Cidades Saldo de 21 mortes de torcedores em 10 anos em Goiás Torcedor vilanovense Ryan Oliveira morre sete dias após ser espancado por membros de organizada do Goiás. Estatística expõe necessidade de estrutura unificada para investigações

A morte do torcedor do Vila Nova Ryan Borges de Nascimento Oliveira, de 17 anos, na tarde desta sexta-feira (9), integra uma lista que expõe um aspecto trágico da rivalidade entre torcidas de clubes de futebol no Estado. Ao menos 21 casos de homicídio ocorreram nos últimos dez anos em contextos ligados a torcidas ou jogos de times da capital, especificamente o clube colorad...