Salário de professores no Maranhão é reajustado e passa a ser de R$ 5.750

O governador Flávio Dino (PCdoB) confirmou, nesta terça-feira (27), que todos os integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica do Maranhão e professores contratados terão recomposição salarial.

A recomposição no percentual de 6,81% concedida aos professores da Rede Pública Estadual terá impacto anual de R$ 115 milhões na folha de pagamento do Estado.

Após a implantação integral da recomposição, um professor em início de carreira com 40 horas de jornada semanal terá remuneração de R$ 5.750,83. Já o docente em início de carreira, com 20 horas semanais receberá o equivalente a R$ 2.875,41.

Os professores do Maranhão tiveram reajuste salarial de 30,35% nos últimos anos, valor que é acima da inflação do período medida pelo IPCA (índice oficial), de 21,46%.

Aos professores contratados, o Governo do Estado fará a recomposição salarial equiparando os vencimentos ao valor estabelecido pela Piso Nacional em 2018, retroativo ao mês de janeiro.

Além do aumento na remuneração dos professores, o Governador do Maranhão anunciou concurso público para 1.500 professores com carga horária de 40h, incluindo 230 vagas para profissionais da Educação Especial.