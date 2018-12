Vida Urbana Saiba quem é o atirador de 49 anos que matou fiéis na Catedral de Campinas Após identificar o homem, a polícia vai começar a investigar a motivação do crime

O atirador que entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior paulista, e atirou contra oito pessoas que estavam rezando no local por volta das 13 horas desta terça-feira, 11, foi identificado como Euler Fernando Grandolpho. Segundo o delegado José Henrique Ventura, diretor do Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior 2 (Deinter 2), Grandolpho...