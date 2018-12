Vida Urbana Saiba os melhores horários para pegar a estrada durante o feriado de Natal em Goiás Movimentação nas rodovias goianas deve ser intensa nos próximos dias

A Triunfo Concebra, concessionária que administra as rodovias BR-153 e BR-060, em Goiás, recomenda que os motoristas busquem horários alternativos para pegar a estrada durante o feriado de Natal. Na sexta-feira (21), a expectativa é de menor trânsito até as 14h. Já no sábado, espera-se baixo fluxo de veículos nas rodovias apenas após as 17h. Para a volta do ...