Cidades Saiba como participar da campanha de Natal dos Correios e adotar uma cartinha em Goiânia Em 2017, os Correios de Goiás receberam 20 mil cartas e 15 mil foram adotadas

A tradicional campanha de natal dos Correios vai começar nesta quarta-feira (7), com a chegada do Papai Noel em Goiânia. O evento está marcado para começar às 8h30 no edifício-sede da estatal, na Praça Cívica da capital. Nos últimos três anos, a campanha recebeu mais de 2,6 milhões de cartas em todo o país. Até o dia 3 de dezembro as cartas poderão ser adotad...