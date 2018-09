Cidades Saúde pretende vacinar 17 mil crianças em segundo Dia D, em Goiânia No Centro Municipal de Vacinação do Setor Pedro Ludovico, o Zé Gotinha pede para os pais e responsáveis procurarem os postos até às 17 horas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia já vacinou cerca de 80% do público-alvo da campanha contra o sarampo e a poliomielite. A pasta espera vacinar nesse sábado (1º), segundo Dia D da campanha esse ano, 17 mil crianças para alcançar a cobertura total. O Zé Gotinha participa da ação no Centro Municipal de Vacinação do Setor Pedro Ludovico e pede para os pai...