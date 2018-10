Cidades Só 120 lojas de autopeças entre mil estão credenciadas para venda de partes de veículos em Goiás Prazo estabelecido pelo Detran Goiás era 31 de julho, mas portaria flexibilizou data. Objetivo é etiquetar peças, que poderão ser rastreadas por aplicativo

Motor, câmbio e chassi. Estas são as únicas três peças de um veículo que podem ser identificadas mesmo após o desmonte. Se o consumidor for comprar outras, não é possível saber se elas são ou não fruto de roubo. Quatro anos depois de Lei do Desmanche (federal) e mais de dois anos após a Lei do Desmonte 12.262 (estadual), o credenciamento de lojas que desmancham carros e revend...