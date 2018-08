Cidades Sífilis não é doença do passado Descrita como um mal milenar, problema volta a registrar casos no mundo, em Goiás inclusive

Sífilis é uma doença com referência no passado. Mal milenar, descrito biblicamente e na literatura, não desperta interesse da sociedade que, em geral, o encara como um problema ultrapassado, uma doença da idade média. Nos últimos anos, porém, a Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar as autoridades sanitárias para o crescimento do número de casos em todo o...