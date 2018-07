Cidades Série de irregularidades levou à interdição de hospital em Aparecida de Goiânia Falta de profissionais, elevado número de mortes e medicamentos vencidos estão entre os motivos que levaram a decisão de fechar unidade de saúde

Atendendo à recomendação do Ministério Público do Estadual de Goiás (MP-GO), a Diretoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia interditou, na manhã desta sexta-feira (13), o Hospital Garavelo, situado no município. Com dez crianças ainda internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, a unidade de saúde agora está impedido de receber novos pacientes...