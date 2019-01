Vida Urbana Rua fica interditada no Conjunto Aruanã III após queda de árvore Linhas do transporte coletivo estão fazendo desvios de rota temporários, até a árvore ser retirada no local

A queda de uma árvore na Rua Capauan, no Conjunto Aruanã III, causa a interdição do trânsito no local. Motoristas que passam pelo local precisar procurar rotas alternativas e as linhas do transporte coletivo estão fazendo desvios temporários. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) afirmou que mandará uma equipe para retirar o tronco, mas ainda não há pre...