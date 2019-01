Vida Urbana Rua do Lazer será revitalizada Local é o primeiro dentre áreas históricas da capital a receber reforma como parte do projeto Reviva Goiânia e servirá como piloto para incentivar uso do espaço público

Até o começo de fevereiro deste ano a Prefeitura de Goiânia deve iniciar os trabalhos de reforma e revitalização da Rua 8, no Centro da capital, conhecida como Rua do Lazer e a primeira via pública da cidade apenas para pedestres. As obras devem contemplar todas as duas quadras contíguas à rua, abrangendo o perímetro que corresponde às ruas 9 e 3 e Avenidas Goiás e Anhangu...