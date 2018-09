Cidades Roraima quer interiorização de 500 venezuelanos por dia Governadora enviou proposta de acordo ao Supremo Tribunal Federal

A governadora de Roraima, Suely Campos, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma proposta de acordo para resolver o impasse com a União sobre a crise migratória causada pela entrada de venezuelanos no estado. Na manifestação, o governo estadual propõe a transferência de, no mínimo, 500 pessoas por dia para outros estados, para fazer face o fluxo migratório. Sugere...