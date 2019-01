Vida Urbana Rompimento de barragem em Brumadinho pode ser o maior acidente de trabalho da história do Brasil Até a manhã desta segunda-feira (28), há 60 mortes confirmadas

O rompimento da barragem em Brumadinho, no interior de Minas Gerais, pode ser o maior acidente de trabalho da história do Brasil, afirmou o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho em Minas foi criada para acompanhar o caso. Há 292 desaparecidos, entre empregados próprios e terceirizados da Vale e a co...