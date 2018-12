Vida Urbana Rodovia BR-153 está cheia de buracos e motoristas acumulam prejuízos Estrada federal, que é uma das principais ligações entre o Centro e o Norte do País, tem trecho deteriorado após Anápolis. Motoristas enfrentam o perigo

Um dos detalhes que mais chama a atenção na BR-153, no trecho de Anápolis até Jaraguá, Região Central do Estado, além dos buracos, é a quantidade de carros parados no acostamento. Todos eles têm o mesmo causador: rodas amassadas e pneus furados. De um lado ao outro da pista, as erosões de todos os tipos e tamanhos transtornam a viagem de quem trafega na rodovia, estrag...