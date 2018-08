Cidades Rodízio pode afetar 760 mil pessoas na grande Goiânia Plano prevê racionamento em Goiânia caso vazão do Meia Ponte fique abaixo de 1,5 mil l/s. Presidente da Saneago diz que chance de medida ser implantada é "praticamente nula"

Mais uma vez, a companhia não informou como esse rodízio deve ocorrer, com distribuição de bairros e horários, caso seja necessário. Em vez disso, o presidente interino da Saneago, Marcelo Mesquita, afirmou que um novo prazo para a entrega do documento detalhado foi definido durante reunião com a AGR na tarde de ontem.Segundo Mesquita, o plano com a quantidade de bairro...