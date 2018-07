Cidades Rivais devem ser torturados devagar antes da morte, ordena PCC As interceptações também mostram criminosos planejando assassinato de agentes prisionais federais

Denúncia feita pela Operação Echelon mostra que o Primeiro Comando da Capital (PCC) criou regras para matar rivais. Eles devem ser executados com vagar, sob tortura e com muita crueldade. Interceptações telefônicas do Ministério Público Estadual relacionam mais de uma dezena dessas execuções. Em uma delas, a cúpula do PCC proíbe que a vítima - acusada de pertencer ao C...