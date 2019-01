Vida Urbana Risco de rompimento de segunda barragem de água é o que mais preocupa A Vale informou que está realizando a drenagem da Barragem 6 com o uso de bombas, para reduzir a quantidade de água

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse neste sábado, 26, que a preocupação no momento na Tragédia de Brumadinho é com chuva e com a barragem 6, formada por água, com 1 milhão de m3, que fica ao lado da 1, que rompeu na sexta-feira. Segundo ele, ela está sendo monitorada, a Defesa Civil está checando sua estabilidade. Se r...