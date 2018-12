Cidades Rios Araguaia e Tocantins na rota do tráfico Polícia desarticula quadrilha que utilizava mananciais para fugir de fiscalização. Ação prendeu 14 em Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará

Presidiários de Goiás seriam responsáveis por um esquema de tráfico de drogas que atuava no Estado, além do Tocantins, Maranhão e Pará. Os envolvidos foram alvos da Operação Travessia, cuja nova fase foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (30) pela Polícia Civil tocantinense. Uma das estratégias do grupo era a utilizar os rios como Araguaia e Tocantins para fugir de f...