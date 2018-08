Cidades Rio tem 11 tiroteios em um dia; mulher morre com bala perdida

Pelo menos 11 tiroteios ocorreram nesta terça-feira, 14, no Rio de Janeiro, segundo registros das polícias Civil e Militar. Logo às 6h, criminosos atacaram a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela do Vidigal, na zona sul, onde os confrontos se estenderam por todo o dia. No morro da Mineira, na região central, uma mulher de 54 anos morreu atingida por u...