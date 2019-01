Vida Urbana Rio Paraopeba está contaminado com metais pesados e traz risco à saúde, diz MG Governo emitiu comunicado desaconselhando o uso da água para qualquer finalidade até que a situação seja normalizada

As águas do Rio Paraopeba, atingido pelo rompimento da Barragem Mina do Feijão, apresentam riscos à saúde humana e animal. Comunicado conjunto das Secretarias de Estado de Saúde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais divulgado na noite desta quarta-feira, 30, adverte que qualquer pessoa que tenha tido contato, ingerido o...