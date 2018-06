Cidades Rio já contabiliza 56 policiais mortos este ano

O subtenente reformado da Polícia Militar Reinaldo de Araújo Martins morreu na última sexta-feira depois de cinco dias internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado durante uma tentativa de assalto em Pilares, na zona norte do Rio, no último domingo (27).Ele foi encaminhado ao hospital municipal, onde passou...