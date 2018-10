Cidades Rio estabelece regras para evitar casos de violência contra civis Medidas visam proteger, principalmente, entorno de escolas, creches e postos de saúde, onde é comum serem registrados episódios de violência como balas perdidas em tiroteios

Por ordem da Justiça, a Secretaria de Segurança do Rio baixou para as Polícias Civil e Militar do Rio novas regras para operações, sobretudo no entorno de escolas, creches e postos de saúde, onde é comum serem registrados episódios de violência contra civis, como balas perdidas em tiroteios. O objetivo é evitar situações que coloquem em risco a população. Um dos principa...