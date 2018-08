Cidades Reunião discute melhorias na fiscalização na Região da 44 Representantes de lojistas e administração municipal vão tratar de ordenamento no local e alterações no trânsito nas imediações do Terminal Rodoviário da capital

Reunião marcada para esta quarta-feira (8) busca discutir uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Associação Empresarial da 44 (AER 44) e a Prefeitura de Goiânia. O objetivo do encontro, que será realizado na sede administrativa do Araguaia Shopping, no Terminal Rodoviário, é discutir a possibilidade da construção do Centro Integrado de Fiscalização e Segurança (...