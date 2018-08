Cidades Retirada total liberada da vazão do Rio Meia Ponte é liberada na capital Deliberação deixa que Saneago capte água do manancial até que ele seque em trecho até 140 metros desde ponto de captação

O abastecimento realizado pela Saneago foi visto como prioritário na reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (CBH Meia Ponte) realizada nesta quinta-feira (2) e, por isso, permitiu que a companhia continuasse retirando água do manancial até o limite máximo. Assim, no trecho do rio em que é realizada a captação, o Meia Ponte pode até mesmo secar, caso che...