Vida Urbana Resultado do Enem será divulgado nesta sexta-feira às 10h As notas individuais poderão ser acessadas pela Página do Participante ou pelo aplicativo Enem 2018

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 serão disponibilizados amanhã (18), às 10h. O horário foi confirmado há pouco pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As notas individuais poderão ser acessadas pela Página do Participante ou pelo aplicativo Enem 2018. É preciso informar CPF e senha....