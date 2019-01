Vida Urbana Resultado do Enem 2018 é divulgado; saiba como consultar sua nota As inscrições para o Sisu começam na próxima terça-feira, 22, e vão até o dia 25; exame pode ser usado no ProUni e em universidades de Portugal

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 18. Os candidatos que fizeram o exame podem acessá-las pela Página do Participante, no site enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem 2018. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. O espelho da Redação, ou seja, detalhes da correção do texto só sairá no dia 18 d...