Resultado da segunda chamada do ProUni já está disponível na Internet

Os estudantes já podem conferir o resultado da segunda chamada doPrograma Universidade para Todos (ProUni), na internet. A lista com os candidatos pré-selecionados nesta chamada do segundo semestre de 2018 foi divulgada hoje (16). Os estudantes têm até o próximo dia 23 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas no m...