Cidades Restos mortais achados em prédio que desabou são de gêmeos de 9 anos O DNA recolhido apresentou vínculo genético com o material fornecido pela família das crianças

As ossadas de duas crianças encontradas nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 9, são dos gêmeos Wender e Welder, de 9 anos. Eles estavam na lista oficial de desaparecidos divulgada pelo Corpo de Bombeiros. A mãe dos irmãos, Selma Almeida da Silva, e mais três pessoas continuam desaparecidas. A confirmação...