Vida Urbana Residências em área nobre

O médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, e sua esposa, Ana Keyla Teixeira Lourenço, possuem juntos seis imóveis em Goiânia, sendo quatro residências no Setor Bueno e duas salas comerciais no Jardim América. Uma das residências é um apartamento de 400 metros quadrados em uma área nobre do Bueno. Na mesma rua haveria mais dois apartamentos na faixa dos 12...