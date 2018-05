Cidades Reprodução de morte de Marielle confirma que arma usada era submetralhadora Há um número reduzido de submetralhadoras como a MP5 no Rio; elas são utilizadas por forças especiais das polícias Civil, Militar e Federal

A reprodução simulada (reconstituição) do assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes confirmou que a arma utilizada no crime foi uma submetralhadora HK MP5. Com isso, a Polícia Civil pretende periciar todas as armas desse tipo que pertencem às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A informação é do jornal "O G...