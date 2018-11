Cidades Repasses motivam divergência entre Estado e OS do Hugo Discussão sobre a quitação de valores referentes a serviço prestado pelo Instituto Gerir, que administra o Hugo, ganhou corpo após decisão judicial que bloqueou R$ 27,5 milhões do Estado

O imbróglio na gestão do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) segue entre o Estado de Goiás e o Instituto Gerir, organização social (OS) responsável pela administração da unidade de saúde. A questão diz respeito a problemas no repasse de recursos da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que teria contribuído para o surgimento de uma crise no atendimento ...