Cidades Reparo na Marginal Botafogo, em Goiânia, deve custar R$ 6,3 milhões Obras em 17 pontos críticos devem ser iniciadas na próxima semana, entre as avenidas Anhanguera e Independência, com previsão para encerrar ainda durante a estiagem

A ordem de serviço para o início das obras de reparos na Marginal Botafogo, em Goiânia, deve ser assinada nesta quarta-feira (3), o que já permite a empresa Jofege Engenharia a iniciar a mobilização para efetuar o serviço. Com prazo para ser finalizado até o fim de dezembro, a previsão é que a reforma do canal do Córrego Botafogo esteja pronto até o final de setembro, co...