Vida Urbana Renovação da Bolsa Universitária começa nesta quinta-feira (3) Processo será totalmente on-line este ano. São esperados cerca de 20 mil atualizações

Os estudantes contemplados pelo Programa Bolsa Universitária (PBU), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), devem ficar atentos ao período de renovação do benefício. O procedimento, obrigatório para os alunos que já são beneficiários do programa, deve ser realizado a partir desta quinta-feira (3), com prazo até o dia 31 de janeiro. Todo o processo é feito on-line. Para fazer ...