Remover apêndice reduz em 19% risco de Parkinson, mostra estudo Segundo pesquisa, órgão pode acumular proteína que, ao sofrer mutações, fica associada ao aparecimento da doença

A remoção do apêndice pode reduzir em 19% o risco de desenvolvimento de Parkinson, conforme indica estudo publicado nesta quarta-feira, 31, na revista científica Science Translational Medicine. O papel do pequeno órgão na ocorrência da doença é explicado, segundo os pesquisadores, pelo acúmulo, no apêndice, de uma proteína associada ao Parkinson, a alfa-sinucleína. Estudos anteri...