Vida Urbana Relembre outros ataques com armas de fogo e mortes pelo Brasil Nesta terça-feira (11), um homem atirou contra pessoas que estavam dentro de igreja em Campinas; quatro morreram

Um homem, de cerca de 35 anos, entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior paulista, por volta das 13 horas desta terça-feira, 11, e atirou contra oito pessoas que estavam rezando no local. Quatro pessoas morreram e as outras foram socorridas. Segundo a polícia, agentes entraram na igreja e dispararam contra o homem. Ele, então, teria caído no chão e se m...