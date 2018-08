Cidades Relatores da ONU criticam medidas de austeridade de Temer "Pessoas vivendo em situação de pobreza estão sofrendo desproporcionalmente como resultado de medidas econômicas rigorosas em um país que já foi exemplo de políticas progressistas", afirmam os especialistas

Sete relatores especiais da ONU criticaram as medidas de austeridade do governo de Michel Temer e pediram que as políticas econômicas sejam "reconsideradas" para que questões de direitos humanos sejam colocadas no "centro" da estratégia do governo. Para eles, a população tem "sofrido severas consequências". "Pessoas vivendo em situação de pobreza e outros grupos marg...