Vida Urbana Relato de soldado homenageando cão ‘Thor’ por resgate em Brumadinho emociona internautas “Eu já perdi a conta de quantas pessoas ele achou já. Infelizmente, poucas vivas”, lamentou o militar

O pequeno Thor, que está trabalhando no resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho, recebeu uma homenagem do seu sargento nessa quarta-feira (30) que emocionou os internautas e viralizou. "O Thor trabalha muito comigo", escreveu o sargento Leonardo. Digno do nome de super-herói, o Border Collie faz parte da equipe do Corpo de Bombeiros de Minas ...