Vida Urbana Rejeito de Brumadinho deve chegar à hidrelétrica de Furnas e é monitorado Segundo a Agência Nacional de Águas, "estima-se que essa onda atingirá a usina em cerca de dois dias"

A estatal Furnas, do grupo Eletrobras, monitora a chegada dos rejeitos da barragem de Brumadinho (MG) em sua hidrelétrica Retiro Baixo, que funciona no Rio Paraopeba, podendo comprometer as operações da usina. A barragem da usina hidrelétrica Retiro Baixo, confirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), está localizada a 220 km do local do rompimento e "possibilitará amorte...